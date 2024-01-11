Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
Место рожденияд.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Рождение
1898
Отец: Латыпов Гималетдин
Мать: не указана
д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1928
Сын: Латыпов Караметдин Гильмутдинович
Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
14.03.1930
Дочь: Мурясова Рашида Гильмутдиновна
Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1932
Сын: Латыпов Халит Гильмутдинович
Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мазитова Халида Гильмутдиновна
Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Савия Гильмутдиновна
Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
?.02.1942
Сын: Латыпов Рафаэль Гильмутдинович
Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно