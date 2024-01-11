Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Место рождения

д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Латыпов Гималетдин

Мать: не указана

д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Латыпов Караметдин Гильмутдинович

Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
14.03.1930

Дочь: Мурясова Рашида Гильмутдиновна

Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Латыпов Халит Гильмутдинович

Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мазитова Халида Гильмутдиновна

Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Савия Гильмутдиновна

Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
?.02.1942

Сын: Латыпов Рафаэль Гильмутдинович

Мать ребёнка: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латыпова Шагида Хузиахметовна

Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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