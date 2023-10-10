Николаев Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смерти02.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
16.12.1937
Николаев Петр Николаевич, 1897 г. р., уроженец и житель д. Иванщина Поличенского с/с Гдовского р-на Лен. обл., русский, беспартийный, член колхоза "Застрельщик". Арестован 16 декабря 1937 г.
Осуждение
30.12.1937
Особой тройкой УНКВД ЛО 30 декабря 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-10-13 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Смерть
02.01.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Расстрелян в г. Ленинград 2 января 1938 г.