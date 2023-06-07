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Башилова Матрона Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1879

Дочь: Александра Осипова

Отец ребёнка: Башилов Иосиф Антонов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башилов Иосиф Антонов

Смерть
После 1879