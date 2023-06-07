Башилова Матрона Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1879
Дочь: Александра Осипова
Отец ребёнка: Башилов Иосиф Антонов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1879