Олимпиада Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Лукия Иванова
Отец ребёнка: Маурин Иван Леонтьев
Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маурин Иван Леонтьев
Смерть
Неизвестно