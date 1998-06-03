Содномова Анастасия Чингисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Содномова Анастасия Чингисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1998

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1998

Отец: Содномов Чингис Булатович

Мать: не указана

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