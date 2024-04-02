Пынков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынков Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1933

Дата смерти

14.04.1994

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933

Отец: Пынков Иван

Мать: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
07.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.1994
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