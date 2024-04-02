Пынков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1933
Дата смерти14.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933
Отец: Пынков Иван
Мать: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
07.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.1994