Шаламова (Шубина) Орина Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Шаламова Маремьяна Пантелеева
Отец ребёнка: Шаламов Пантелей Никифоров
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Шаламов Пантелей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно