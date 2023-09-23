Шаламова (Шубина) Орина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шубина) Орина Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Шаламова Маремьяна Пантелеева

Отец ребёнка: Шаламов Пантелей Никифоров

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шаламов Яков Пантелеев

Отец ребёнка: Шаламов Пантелей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Пантелей Никифоров

Смерть
Неизвестно
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