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Денисова Пелагея Федорова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1904

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Алексей Павлов

Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1970