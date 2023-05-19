Денисова Пелагея Федорова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения1904
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1970