Янов дмитрий анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янов дмитрий анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1974

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1974

Отец: Янов анатолий прокофьевич

Мать: не указана

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