Гращенкова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти28.03.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Гращенков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович
Смоленская обл, д.Походино
Рождение ребёнка
13.11.1926
Дочь: Любимова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович
деревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Семенова Татьяна
Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гращенков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гращенков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гращенков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович
Смерть
28.03.1967
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область