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Гращенкова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

28.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Гращенков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович

Смоленская обл, д.Походино
Рождение ребёнка
13.11.1926

Дочь: Любимова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович

деревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл
Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Семенова Татьяна

Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гращенков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гращенков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гращенков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гращенков Григорий Тарасович

Смерть
28.03.1967
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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