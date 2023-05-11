Мартынов Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1832 ст.
Дата смерти08.12.1912 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832 ст.
Отец: Мартынов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863 ст.
Сын: Мартынов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1868
Сын: Мартынов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871 ст.
Сын: Мартынов Егор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.12.1912 ст.
Кривозеровка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
80 лет. От воспаления лёгких.