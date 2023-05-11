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Мартынов Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1832 ст.

Дата смерти

08.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832 ст.

Отец: Мартынов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863 ст.

Сын: Мартынов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1868

Сын: Мартынов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871 ст.

Сын: Мартынов Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.12.1912 ст.
Кривозеровка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
80 лет. От воспаления лёгких.