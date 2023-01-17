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Романов Юрий

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Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: Романова Нина

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поршур, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поршур, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Поршур, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Селянур, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
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