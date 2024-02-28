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Булыгина Пелагея Павлова

Место рождения

Лапшинка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1905 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

SP
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапшинка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.02.1900 ст.

Муж: Булыгин Сергей Иванович

По жениху: деревни Ликина крестьяне: Григорий Васильев и Александр Васильев Булыгины, по невесте: деревни Марушкина крестьянинъ Василий Ааронов Седов и Подольского уезда, Десенской волости, деревни Ма... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Булыгин Сергей Иванович

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рязанской губернии, Скопинского уезда, Козинской волости деревни Гремячки крестьянин Константин Федотов Брычев и деревни Ликина крестьянская девица Ефросиния Матвеева Гусева ЦГА Москвы, фонд №203, опи... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.

Сын: Булыгин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Булыгин Сергей Иванович

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Ликина крестьянин Илия Иванов Булыгин и той же деревни крестьянина Степана Иванова Бульгина жена Мария Алексеева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3821, стр. 316
Рождение ребёнка
31.08.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булыгин Сергей Иванович

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булыгин Сергей Иванович

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
30.11.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булыгин Сергей Иванович

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булыгин Сергей Иванович

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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