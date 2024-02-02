Моргунова (Веденяпина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргунова (Веденяпина) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956

Отец: Веденяпин Михаил Иванович

Мать: Веденяпина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
09.01.1979

Сын: Моргунов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Моргунов Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моргунов Александр Александрович

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