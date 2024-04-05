Шацкая-Воронцова (Угарова) Ирина Космина
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.05.1912 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1916 ст.
Дочь: Бусарова Мария Александровна
Отец ребёнка: Шацкий-Воронцов Александр Константинович
Смерть
Неизвестно
точная дата смерти выясняется