Шацкая-Воронцова (Угарова) Ирина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШацкая-Воронцова (Угарова) Ирина Космина

Шацкая-Воронцова (Угарова) Ирина Космина

Место рождения

Новосельцево, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новосельцево, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Муж: Шацкий-Воронцов Александр Константинович

Рождение ребёнка
20.03.1916 ст.

Дочь: Бусарова Мария Александровна

Отец ребёнка: Шацкий-Воронцов Александр Константинович

Новосельцево, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно
точная дата смерти выясняется

Мы используем куки для улучшения работы сайта.