Пирогова (Демидова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Демидова) Елена Николаевна

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

20.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Домникова Вероника Николаевна

Отец ребёнка: Пирогов Николай Вячеславович

Курган, город Курган, Курганская область
Поменяла фамилию Деменюкова на Домникову
Рождение ребёнка
20.06.1982

Дочь: Пирогова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Пирогов Николай Вячеславович

Ногинск, Богородский, Московская область
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