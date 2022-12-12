Пирогова (Демидова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Домникова Вероника Николаевна
Отец ребёнка: Пирогов Николай Вячеславович
Поменяла фамилию Деменюкова на Домникову
Рождение ребёнка
20.06.1982
Дочь: Пирогова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Пирогов Николай Вячеславович
Ногинск, Богородский, Московская область