Тихомиров Павел Силуанов
Место рожденияд.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1829
Дата смерти03.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1829
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп.14 д.
Место жительства
1840 ст.
Бракосочетание
До 1850
Жена: Ольга Осипова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тихомиров Всеволод Павлович
Мать ребёнка: Ольга Осипова
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1869 ст.
Мать ребёнка: Ольга Осипова
Смерть
03.07.1906