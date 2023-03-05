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Тихомиров Павел Силуанов

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Место рождения

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

03.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Тихомиров Силуан Мартемьянов

Мать: Александра Григорьева

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп.14 д.
Место жительства
1840 ст.
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Ольга Осипова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тихомиров Всеволод Павлович

Мать ребёнка: Ольга Осипова

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Тихомиров Петр Павлович

Мать ребёнка: Ольга Осипова

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
03.07.1906
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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