Константинова Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Константинов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович
Дочь: Константинова Маремьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович
Дочь: Константинова Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович
Дочь: Константинова Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович
Дочь: Константинова Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович
Дочь: Константинова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Константинов Осип Григорьевич
Сын: Константинов Лизир Афанасьевич
Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович
Сын: Константинов Михаил Осипович
Отец ребёнка: Константинов Осип Григорьевич
Дочь: Константинова Варвара Осиповна
Отец ребёнка: Константинов Осип Григорьевич