Константинова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Агафья Семеновна

Константинова Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Константинов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 09.02.1828 ст.

Дочь: Константинова Маремьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 292
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Константинова Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Константинова Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: Константинова Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Константинова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Константинов Осип Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Константинов Лизир Афанасьевич

Отец ребёнка: Константинов Афанасий Осипович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Сын: Константинов Михаил Осипович

Отец ребёнка: Константинов Осип Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №603, стр. 193
Рождение ребёнка
01.12.1846 ст.

Дочь: Константинова Варвара Осиповна

Отец ребёнка: Константинов Осип Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 617
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Осип Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close