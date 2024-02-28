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Касилов Свирид Иванович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
?.03.1816
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение
1816

Отец: Касилов Иван Михайлович

Мать: Касилова Марина

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Касилов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Касилова Екатерина Алексеевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
02.06.1850
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Мать ребёнка: Касилова Екатерина Алексеевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
22.11.1857
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касилова Екатерина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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