Касилов Свирид Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
?.03.1816
Рождение
1816
Отец: Касилов Иван Михайлович
Мать: Касилова Марина
Упоминание
26.04.1834
Рождение ребёнка
1847
Сын: Касилов Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Касилова Екатерина Алексеевна
Упоминание
02.06.1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Мать ребёнка: Касилова Екатерина Алексеевна
Упоминание
22.11.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно