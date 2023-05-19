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Козлов Иоанн Семенов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

?.03.1918

Дата смерти

03.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1918

Отец: Козлов Семен Тихонов

Мать: Козлова Анна Дементиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
03.06.1918