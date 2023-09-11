Козлова (Ефимова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ефимова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Александр Викторович

Мать: Ефимова Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
15.05.2016

Сын: Козлов Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Козлов Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
26.02.2018

Сын: Козлов Ярослав Константинович

Отец ребёнка: Козлов Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
10.02.2020

Сын: Козлов Данила Константинович

Отец ребёнка: Козлов Константин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Константин Сергеевич

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