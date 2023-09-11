Козлова (Ефимова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.2016
Сын: Козлов Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Козлов Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
26.02.2018
Сын: Козлов Ярослав Константинович
Отец ребёнка: Козлов Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
10.02.2020
Сын: Козлов Данила Константинович
Отец ребёнка: Козлов Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно