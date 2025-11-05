Полухина (Натёкина) Светлана 15.08.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полухина (Натёкина) Светлана

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 15.08.1978, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Натёкин Александр30.05.1955 г.р.
Мать
Натёкина (Лукьянова) Раиса05.04.1960 г.р.
Супруги
Полухин МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Полухин Александр28.12.1997 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1978

Отец: Натёкин Александр

Мать: Натёкина (Лукьянова) Раиса

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Михаил

Рождение ребёнка
28.12.1997

Сын: Полухин Александр

Отец ребёнка: Полухин Михаил

Рождение ребёнка
23.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полухин Михаил

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