Полухина (Натёкина) Светлана
женский, родилась 15.08.1978, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНатёкин Александр30.05.1955 г.р.
МатьНатёкина (Лукьянова) Раиса05.04.1960 г.р.
Супруги
Полухин МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Полухин Александр28.12.1997 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1978
Отец: Натёкин Александр
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полухин Михаил
Рождение ребёнка
28.12.1997
Сын: Полухин Александр
Отец ребёнка: Полухин Михаил
Рождение ребёнка
23.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полухин Михаил