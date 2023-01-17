Вялая (Смиренская) Праскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вялая (Смиренская) Праскева Ивановна

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Место рождения

Марьяновка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьяновка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
1872

Муж: Вялый Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Вялый Семен Михайлович

Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Верич Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кравченко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вялый Пахомий Михайлович

Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов

Смерть
После 1923
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