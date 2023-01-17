Вялая (Смиренская) Праскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1872
Муж: Вялый Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Верич Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кравченко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Вялый Михаил Ефимов
Смерть
После 1923