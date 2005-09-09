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Соболев Антон Андреевич
Соболев Антон Андреевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
09.09.2005
Пол
Мужской
Отец
Соболев Андрей Борисович
1967 г.р.
Мать
Соболева (Рубцова) Антонина Евгеньевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2005
Отец:
Соболев Андрей Борисович
Мать:
Соболева Антонина Евгеньевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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