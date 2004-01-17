Селькин Артём Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селькин Артём Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2004

Отец: не указан

Мать: Селькина Анна Александровна

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