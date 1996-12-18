Харитон Юлий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон Юлий Борисович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.02.1904

Дата смерти

18.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1926 по 1928
Кембридж, Великобритания
Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1946
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Смерть
18.12.1996
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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