Харитон Юлий Борисович
Место рождения
Дата рождения27.02.1904
Дата смерти18.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1928
Кембридж, Великобритания
Место жительства
С 1928
Место жительства
С 1946
Смерть
18.12.1996