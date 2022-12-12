Мазава Живаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Слушка Григорьев
Отец ребёнка: Ланка Уланка
Рождение ребёнка
1707
Сын: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Отец ребёнка: Ланка Уланка
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ланка Уланка
Смерть
Неизвестно