Мазава Живаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазава Живаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Слушка Григорьев

Отец ребёнка: Ланка Уланка

Рождение ребёнка
1707

Сын: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Отец ребёнка: Ланка Уланка

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланка Уланка

Смерть
Неизвестно
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