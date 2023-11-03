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Айдаков Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Айдаков Иван Савин

Мать: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Айдакова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Айдаков Козма Андреев

Мать ребёнка: Айдакова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Айдаков Михаил Андреев

Мать ребёнка: Айдакова Авдотья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Авдотья Андреева

Смерть
Неизвестно
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