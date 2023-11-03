Айдаков Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Айдакова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Айдакова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Айдакова Авдотья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно