Гнатов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1980

Сын: Гнатов Матвей Владимирович

Мать ребёнка: Гнатова Галина Андреевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнатова Галина Андреевна

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