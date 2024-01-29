Гнатов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1980
Сын: Гнатов Матвей Владимирович
Мать ребёнка: Гнатова Галина Андреевна
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гнатова Галина Андреевна