Исхакова Нурлихода
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рангазар, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в период ВОВ
Смерть
Неизвестно