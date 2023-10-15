Исхакова Нурлихода — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхакова Нурлихода

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

GS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рангазар, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в период ВОВ
Смерть
Неизвестно
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