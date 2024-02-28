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Ширманов Сергей Григорьевич

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ширманов Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ширманов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Ширманов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1907

Сын: Ширманов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Лёля) Сергеевна

Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширманова Пелагея Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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