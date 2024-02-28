Ширманов Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ширманов Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.08.1904
Сын: Ширманов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.12.1907
Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Лёля) Сергеевна
Мать ребёнка: Ширманова Пелагея Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно