Тишина (Морозевская) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТишина (Морозевская) Ирина Дмитриевна

Тишина (Морозевская) Ирина Дмитриевна

Место рождения

деревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя

Дата рождения

01.11.1905

Дата смерти

13.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905

Отец: Морозевский Дмитрий Иванович

Мать: Морозевская Ольга Дмитриевна

деревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя
Место жительства
1996
Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.03.1996
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Старость | Свидетельство о смерти серия I-БО № 326024 от 13.03.1996 | Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация | ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.