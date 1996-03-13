Тишина (Морозевская) Ирина Дмитриевна
Место рождениядеревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя
Дата рождения01.11.1905
Дата смерти13.03.1996
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905
деревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя
Место жительства
1996
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.03.1996
Причина смерти: Старость | Свидетельство о смерти серия I-БО № 326024 от 13.03.1996 | Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация | ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.