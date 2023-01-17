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Куранов Алексей Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.02.1847 ст.

Дата смерти

16.06.1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1847 ст.

Отец: Куранов Константин Андреевич

Мать: Куранова Екатерина Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Тит Петрович Дьячков и мещанина Леонтия Алексеевича Малибашева жена Евдокия Леонтьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 220 номер... Показать все
Смерть
16.06.1850 ст.
Умер от поноса в возрасте 3 летhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 579 номер 38
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