Куранов Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения07.02.1847 ст.
Дата смерти16.06.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1847 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Тит Петрович Дьячков и мещанина Леонтия Алексеевича Малибашева жена Евдокия Леонтьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 220 номер... Показать все
Смерть
16.06.1850 ст.
Умер от поноса в возрасте 3 летhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 579 номер 38