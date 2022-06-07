Холодилова (Голдобина) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения05.08.1932
Дата смерти07.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1932
Рождение ребёнка
01.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холодилов Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холодилов Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2022
Г. Новосибирск,
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище