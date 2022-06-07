Холодилова (Голдобина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодилова (Голдобина) Нина Александровна

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Место рождения

Кировград, Кировградский, Свердловская область

Дата рождения

05.08.1932

Дата смерти

07.06.2022

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1932

Отец: Голдобин Александр Терентьевич

Мать: Голдобина Татьяна Ивановна

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодилов Анатолий Дмитриевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодилов Анатолий Дмитриевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодилов Анатолий Дмитриевич

Смерть
07.06.2022
Г. Новосибирск,
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище
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