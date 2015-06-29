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Саттаров Дамир Данилович
Саттаров Дамир Данилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2015
Пол
Мужской
Отец
Саттаров Данил Шамильевич
1977 г.р.
Мать
Макаева Лилия Ильзиговна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2015
Отец:
Саттаров Данил Шамильевич
Мать:
Макаева Лилия Ильзиговна
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