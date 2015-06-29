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Саттаров Дамир Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2015

Отец: Саттаров Данил Шамильевич

Мать: Макаева Лилия Ильзиговна