Губайдуллин Шайхинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубайдуллин Шайхинур

Губайдуллин Шайхинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1926

Сын: Губайдуллин Галинур Шайхинурович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1926
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close