Губайдуллин Шайхинур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1926
Сын: Губайдуллин Галинур Шайхинурович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1926
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия