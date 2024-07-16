Сушко Тамара Павловна 29.10.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сушко Тамара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1949

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1949

Отец: Ахматов Павел Федорович

Мать: Васильева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушко Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1982

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