Сушко Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1949
Дата смерти1982
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1949
Отец: Ахматов Павел Федорович
Мать: Васильева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушко Надежда
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1982