Егорова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1923
Дочь: (Егорова) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Михайлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 23
Рождение ребёнка
05.09.1925
Сын: Егоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Михайлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 23
Смерть
Неизвестно