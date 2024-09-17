Егорова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1923

Дочь: (Егорова) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 23
Рождение ребёнка
05.09.1925

Сын: Егоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 23
Смерть
Неизвестно

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