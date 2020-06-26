Канашонак Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1938
Дата смерти26.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1938
Отец: Канашонак Иван Ильич
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
21.04.1970
Дочь: Коношонок Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Канашонак Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1976
Сын: Коношонок Всеволод Леонидович
Мать ребёнка: Канашонак Тамара Николаевна
Смерть
26.06.2020