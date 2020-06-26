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Канашонак Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1938

Дата смерти

26.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1938

Отец: Канашонак Иван Ильич

Мать: Зельская Татьяна Игнатьевна

Бракосочетание
1967

Жена: Канашонак Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1970

Дочь: Коношонок Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Канашонак Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
23.05.1976

Сын: Коношонок Всеволод Леонидович

Мать ребёнка: Канашонак Тамара Николаевна

Смерть
26.06.2020
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