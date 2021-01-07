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Золотко Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1941

Дата смерти

07.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941

Отец: Золотко Тимофей Данилович

Мать: Золотко Федора Семеновна

Рождение ребёнка
10.01.1966

Сын: Золотко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Золотко Галина Ивановна

Звездный, ЗАТО Звездный, Пермский край
Рождение ребёнка
06.?.?

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Золотко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Золотко Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотко Галина Ивановна

Смерть
07.01.2021