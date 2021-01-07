Золотко Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1941
Дата смерти07.01.2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941
Рождение ребёнка
10.01.1966
Сын: Золотко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Золотко Галина Ивановна
Звездный, ЗАТО Звездный, Пермский край
Рождение ребёнка
06.?.?
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Золотко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Золотко Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотко Галина Ивановна
Смерть
07.01.2021