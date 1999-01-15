Тюленев Иван Алексеевич
Место рожденияИвановская область, Савинский район, Дорожаевский с/с, д. Гвоздево
Дата рождения04.04.1920
Дата смерти15.01.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1920
Отец: Тюленев Алексей
Ивановская область, Савинский район, Дорожаевский с/с, д. Гвоздево
Призыв на военную службу
20.10.1940
Шуйский ГВК, Ивановская обл., г. Шуя
Информация из документов воинских частей Звание санинструктор (в других документах мл. военфельдшер) Дата рождения __.__.1920 Место рождения Ивановская обл., Савинский р-н, Дуружаевский с/с, д. Гвозде... Показать все
Военная служба
05.12.1940
Военную присягу принял 05 декабря 1940 года.
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.12.1942
Ленинградский фронт. Санинструктор. Данные из военного билета.
Ранение
15.09.1941
Справка о ранении в бедро от 15 сентября 1941 года.
Военная служба
09.10.1941
1941 — Информация о перемещениях личного состава Звание мл. сержант Дата рождения __.__.1920 Место рождения Ивановская обл., Савинский р-н, Дорожаевский с/с, д. Гвоздево Дата призыва 20.09.1940 Место ... Показать все
Военная служба
10.06.1942
1942 — Информация из документов воинских частей Дата рождения __.__.1920 Воинская часть (в/ч) 13 сд Когда прибыл в в/ч __.06.1942 Когда убыл из в/ч 10.06.1942 Куда убыл из в/ч 119 сп Электронный образ... Показать все
Военная служба
16.01.1943
1943 — Информация из документов медицинских учреждений Звание мл. военфельдшер Дата рождения __.__.1920 Место рождения Ивановская обл., Савинский р-н, Дуружаевский с/с, д. Гвоздево Дата и место призыв... Показать все
Военная служба
27.01.1943
1943 — Информация из документов медицинских учреждений Звание мл. военфельдшер Дата рождения __.__.1920 Дата и место призыва Шуйский РВК, Ивановская обл., Шуйский р-н Последнее место службы 119 сп Инф... Показать все
Военная служба
С ?.05.1944 по ?.05.1945
Прибалтийский фронт. Фельдшер дивизиона. Данные из военного билета.
Вступление в партию
?.05.1944
Награда
30.05.1945
1945 — Награждение: Орден Красной Звезды Звание гв. мл. лейтенант медслужбы Дата рождения __.__.1920 Дата призыва __.10.1940 Место призыва Шуйский РВК, Ивановская обл. Места службы 167 гв. сп 1 гв. сд... Показать все
Демобилизация
28.09.1946
Окончание службы 1940 — Информация из учетно-послужной картотеки офицерского состава Звание мл. лейтенант мед. сл. Дата рождения 20.04.1920 Место рождения Ивановская обл., Савинский р-н, Дорошаевский ... Показать все
Работа или профессия
С 1947
Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта деревни Золотилово, Вичугского района, Ивановской области
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
17.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюленева Людмила Карповна
Сенинское ТБ, Савинский район, Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
28.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюленева Людмила Карповна
Сенинское ТБ, Савинский район, Ивановская область, Россия
Награда
01.08.1986
1986 — Награждение: Орден Отечественной войны II степени Дата рождения __.__.1920 Место рождения Ивановская обл., Вичугский р-н, д. Гвоздево Дата документа о награждении 01.08.1986 Автор документа о н... Показать все
Смерть
15.01.1999