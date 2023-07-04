Соловьева Марья Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Марья Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Соловьев Егор Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Григорьевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Соловьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Григорьевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Соловьев Моисей Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Григорьевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно