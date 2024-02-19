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Пархоменко Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Пархоменко Юстиния Степановна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
11.07.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Дмитриевич Белокур
Восприемник
25.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Дмитриевич Белокур
Восприемник
24.06.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Дмитриевна Белокур
Восприемник
30.07.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Улита Дмитриевна Белокур
Восприемник
10.12.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Дмитриевич Белокур
Восприемник
19.05.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Андреевна Самотой
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.

Сын: Пархоменко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Пархоменко Дарья Михайловна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Юстиния Степановна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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