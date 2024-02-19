Пархоменко Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Пархоменко Юстиния Степановна
Восприемник
11.07.1888 ст.
Василий Дмитриевич Белокур
Восприемник
25.04.1890 ст.
Василий Дмитриевич Белокур
Восприемник
24.06.1892 ст.
Агриппина Дмитриевна Белокур
Восприемник
30.07.1894 ст.
Улита Дмитриевна Белокур
Восприемник
10.12.1896 ст.
Антон Дмитриевич Белокур
Восприемник
19.05.1901 ст.
Елена Андреевна Самотой
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.
Сын: Пархоменко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Пархоменко Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно