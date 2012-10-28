Кузин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2012

Отец: Кузин Андрей Анатольевич

Мать: Кузина Елена

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