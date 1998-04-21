Чайко (Махахей) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1921
Дата смерти21.04.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1921
Отец: Махахей Викентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чайко Иван
Хлюпичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чайко Иван
Смерть
21.04.1998
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
кладбище на Балтийском шоссе