Чайко (Махахей) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайко (Махахей) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1921

Дата смерти

21.04.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1921

Отец: Махахей Викентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чайко Иван

Хлюпичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайко Иван

Смерть
21.04.1998
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
кладбище на Балтийском шоссе
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