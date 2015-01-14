Медведева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1929
Дата смерти14.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирюхин Анатолий Васильевич
Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
14.01.2015