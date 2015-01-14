Медведева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1929

Дата смерти

14.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирюхин Анатолий Васильевич

Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
14.01.2015
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