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Смолина Анна Сергеевна
Смолина Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.2009
Пол
Женский
Отец
Смолин Сергей Викторович
1982 г.р.
Мать
Смолина (Кузьмина) Светлана Евгеньевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2009
Отец:
Смолин Сергей Викторович
Мать:
Смолина Светлана Евгеньевна
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