Колюбакина (Рерберг) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колюбакина (Рерберг) Елизавета Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1822 г.р.

Дети

1873 г.р.
1882 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Röhrberg Woldemar (Vladimir Ivanovich) (Vladimir Ivanovich)

Мать: Röhrberg Amalie Helene

Рождение ребёнка
28.08.1873

Сын: Колюбакин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1882

Сын: Колюбакин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович

Устюжна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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