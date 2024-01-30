Колюбакина (Рерберг) Елизавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1873
Сын: Колюбакин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович
Рождение ребёнка
06.04.1882
Сын: Колюбакин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович
Устюжна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колюбакин Николай Александрович
Работа или профессия
Неизвестно