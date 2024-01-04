Шушканова Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушканова Анастасия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шушканов Аким Адрианович

Отец ребёнка: Шушканов Адриан

Шушканы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Шушканов Диониссий

Отец ребёнка: Шушканов Адриан

Шушканы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушканов Адриан

Смерть
Неизвестно
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