Шушканова Анастасия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Шушканов Адриан
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шушканов Диониссий
Отец ребёнка: Шушканов Адриан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушканов Адриан
Смерть
Неизвестно