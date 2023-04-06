Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1827

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Мать: Дмитриева-Мамонова Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фон Рутцен София

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мамонов Николай

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Корнеева Елизавета

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Милюкова Прасковья Ипполитовна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дарья Ипполитовна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дмитриев-Мамонов Алексей Ипполитович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Морозова Надежда Ипполитовна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Дмитриев-Мамонов Владимир Ипполитович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева-Мамонова Прасковья Николаевна

Смерть
1885
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