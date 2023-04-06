Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фон Рутцен София
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мамонов Николай
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Корнеева Елизавета
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Милюкова Прасковья Ипполитовна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дарья Ипполитовна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Дмитриев-Мамонов Алексей Ипполитович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Морозова Надежда Ипполитовна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Дмитриев-Мамонов Владимир Ипполитович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1885